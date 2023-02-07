В квартирі поліцейські знайшли пристрої для виготовлення метамфетаміну та готовий психотроп

У Рівному в одній з квартир на вулиці Богоявленській поліція виявила нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну. Відомо, що у квартирі мешкає 34-річний чоловік, який вже має судимість за наркозлочини. З помешкання вилучили пристрої для виготовлення наркотиків та власне готовий метамфетамін.

Про викриття підпільної нарколабораторії прес-служба поліції Рівненщини повідомила у вівторок, 7 лютого. Зазначається, що дільничні офіцери поліції Рівненського райуправління поліції отримали від мешканців мікрорайону «Північний» інформацію про підозрілих осіб. Йшлось про 34-річного вже судимого за наркозлочини чоловіка, що мешкає в одній із квартир на вулиці Богоявленській.

«Шостого лютого під час санкціонованого обшуку в квартирі за місцем його проживання правоохоронці виявили і вилучили лабораторне обладнання для виготовлення метамфетаміну, ємності із соляною кислотою, речовину із вмістом псевдоефедрину, червоний фосфор, сухий гранульований йод, скляні ємності та трубки, за допомогою яких виготовляють готову наркотичну речовину, близько 2 грамів готового психотропу, марихуану та пристрої для вживання наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання наркотиків. Всі вилучені речовини відправили на експертизу.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру 34-річному рівнянину та обрання йому запобіжного заходу. За скоєні злочини 1ому загрожує до п'яти років позбавлення волі.