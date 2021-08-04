Чоловіку суд призначив також позбавлення волі з випробувальним терміном

Житель Шумського району заплатить штраф за пожежу в лісі. Чоловік спалював сміття поблизу лісопосадки і через сильний вітер вогонь перекинувся на дерева. Правоохоронці встановили особу палія. А в суді йому призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 175 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що в травні 2021 року житель Шумська порушив вимоги правил пожежної безпеки і спалив сміття поблизу лісового масиву. Вогонь від розведеного багаття розповсюдився сухою травою на ліс. Полум'я знищило трави на території 0,15 га та пошкодило і обпалило 94 сосни.

«Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 КК У стосовно жителя м.Шумськ, що спричинив пожежу в лісі, спалюючи сміття та заявлено позов до суду про відшкодування ним шкоди, завданої довкіллю», – йдеться в повідомленні прокуратури Тернопільщини.

Шумський районний суд визнав жителя Шумська винним в злочині й призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік. Також задоволено позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на суму понад 175 тисяч гривень.