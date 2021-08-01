Жертв та постраждалих немає

У селі Дачне Одеського району в неділю, 1 серпня, сталася масштабна пожежа на складах. Про це повідомили у регіональному управлінні ДСНС.

Пожежа зайнялася в окремо розташованій триповерховій складській будівлі на 452 км автодороги «Київ-Одеса».

До гасіння полум’я було залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.

Місцевий сайт «Думська», спочатку повідомляв, що пожежа сталася у складському комплексі, який належить мережі супермаркетів «АТБ». Його площа – 37,8 тис. м2. Пізніше видання уточнило, що пожежа виникла на складах компанії ДП «Інтегровані Логістичні Системи».

відео «Думської»

За попередньою інформацією, пожежа почалася зі зовнішнього блоку системи кондиціонування. Згоріли продукти всередині складу.

Гасіння ускладнене поривчастим вітром. Полум'я швидко поширюється всередині споруди.

Станом на 11:29 пожежу було локалізовано, а о 12:25 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає, повідомили в ДСНС.