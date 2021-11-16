Чоловік вимагав від господаря віддати усі гроші та погрожував йому ножем

В Ужгороді поліція затримала 32-річного чоловіка, який намагався обікрасти квартиру 65-річного місцевого мешканця та погрожував йому ножем. Господар виявив грабіжника у себе вдома випадково: він повернувся раніше з роботи і був на кухні, коли туди ж зайшов невідомий чоловік. Він почав погрожувати власнику квартири та вимагав віддати всі гроші, не знайшов готівки і втік. Поліція розшукала підозрюваного, зараз він перебуває у СІЗО, за скоєне чоловікові загрожує 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про напад грабіжника правоохоронцям повідомив потерпілий 56-річний ужгородець у понеділок, 15 листопада. Поліція встановила, що до квартири грабіжник проник, відтиснувши балконні двері. Коли він увійшов на кухню, неочікувано для себе побачив там господаря, який в той день раніше звичайного повернувся додому з роботи. Грабіжник витягнув з кишені ножа та почав погрожувати 65-річному чоловікові та вимагати віддати всі гроші, однак, не знайшовши в квартирі готівки, втік.

Поліція затримала підозрюваного у злочині, ним виявився 32-річний неодноразово судимий ужгородець. У нього також виявили ніж, яким, ймовірно, він і погрожував потерпілому.

Затриманий зараз перебуває у СІЗО. Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло). За скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.