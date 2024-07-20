На Львівщині поліцейські затримали місцеву мешканку, яка пропонувала 2000 доларів щомісяця в.о. начальника управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області за сприяння та безперешкодну роботу двох салонів еротичного масажу у Львові.

Як вказано у матеріалах справи, які є у розпорядженні ZAXID.NET, уродженка села Ульвірок, що у колишньому Сокальському районі Львівщини, у липні 2024 року пропонувала хабарі в.о. начальника управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області.

За щомісячні хабарі у 2000 доларів жінка хотіла сприяння поліції для безперешкодної роботи двох салонів еротичного масажу у Львові. Підозрювана хотіла, щоб причетних до діяльності салонів еротичного масажу не притягували до відповідальності, щоб працівників салонів попереджали про оперативні заходи поліції з викриття їх діяльності, а також, щоб їм надавали консультації, як уникнути кримінальної відповідальності.

Мешканку Львівщини затримали правоохоронці та 16 липня повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд уже обрав затриманій запобіжний захід – нічний домашній арешт. Слідство у цій справі триває.