Мешканка Тернопільщини відсудила 8 тис. грн у власниці собаки, який напав на її доньку. Це сталось у лютому цього року в селі Шляхтинці Байковецької громади. Дівчина намагалась втекти від собаки, вилізши на паркан, але пес таки декілька разів вкусив дівчину за ногу та порвав джинси. Як наслідок, неповнолітня лікувалась у медзакладі та пройшла курс вакцинації від сказу. Власниця тварини не захотіла виплатити гроші на лікування, тож матір постраждалої звернулась до суду.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, інцидент стався 16 лютого цього року в селі Шляхтинці. Біля магазину на неповнолітню доньку позивачки напав собака. Злякавшись, дівчина почала вилазити на паркан, коли пес декілька разів вкусив її за ногу та порвав джинси.

Дівчина перебувала на стаціонарному лікуванні до 24 лютого, також вона пройшла курс вакцинації від сказу. Як виявилось, на дівчину напала собака відповідачки, яку господиня часто випускала на вулицю без намордника. Породу собаки в рішенні не уточнюють. Матір постраждалої вимагала, аби жінка заплатила їй витрати на лікування, однак та відмовлялась, тож довелось звертатись до суду.

Відомо, що до суду відповідачка не прийшла, тож справу розглядали заочно. Суд вирішив частково задовольнити позов. «Дочка позивача перелякана нападом собаки, який завдав їй укусів, зазнала моральної шкоди, яка виразилась у фізичному болі, сильному емоційному стресі, який надалі супроводжувався страхом за своє життя, душевних стражданнях з приводу можливості зараження на сказ, який є смертельною хворобою [...] керуючись засадами розумності, виваженості та справедливості, суд вважає, що заявлені вимоги підлягають до задоволення у розмірі 8 тис. грн», – йдеться у рішенні.

Відтак з власниці пса стягнуть 8 тис. грн моральної компенсації та 362 грн майнової шкоди. Крім того, вона повинна оплатити 992 грн судового збору. Рішення поки що не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.