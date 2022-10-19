Райсуд на Рівненщині призначив 1,7 тис. грн штрафу жінці, неповнолітня донька якої потрапила у лікарню з алкогольним отруєнням. Суд визнав матір винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. За цією ж статтею жінку вже судили в 2022 році: тоді на неї склали постанову за те, що донька прогулює навчання.

Як йдеться у постанові Березнівського райсуду, інцидент стався 7 серпня цього року. Неповнолітня донька обвинуваченої протягом дня вживала алкоголь, а ввечері потрапила до лікарні з отруєнням.

За це на матір дівчини склали адмінпротокол за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). За таке порушення передбачений штраф від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн.

До суду обвинувачена не прийшла. Відомо, що в цьому році її вже штрафували за неналежне виконання батьківських обов'язків, оскільки її донька в березні та квітні прогуляла навчання в Березнівському вищому професійному училищі. Тоді їй, щоправда, не призначили штраф. Суд обійшовся лише усним попередженням.

Зважаючи на те, що жінку вдруге за рік судили за неналежне виховання доньки, суд призначив їй 1,7 тис. грн штрафу. Також вона повинна оплатити 496 грн судового збору.