Мешканці сіл біля Стрия перекрили трасу Київ-Чоп через незадовільний стан місцевої дороги

Біля Стрия мешнкаці сіл перекрили трасу Київ-Чоп

У суботу, 24 березня, близько 9:30 на об’їзній дорозі Стрия на пішохідному переході по трасі Київ – Чоп близько 40 людей влаштували перекриття руху через незадовільний стан місцевої дороги.

О 10:00 на місце події прибули патрульні та переконали людей на кілька хвилин зійти з дороги, щоб зменшити корок на дорозі, повідомила речниц Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Перекривають трасу мешканці сіл Стрілків, Угільня, Лотатники, Станків, Великі Дідушичі, Бережниця, Піщани, Ходовичі через незадовільний стан місцевої дороги, повідомили ZAXID.NET у Стрийському відділі поліції.

За інформацією Катерини Рибій, мешканці сіл намагаються привернути увагу представників районної влади до стану дороги. О 10:20 перекриття руху завершилося.

Нагадаємо, у лютому на Дрогобиччині мешканці с. Бронниця перекрили дорогу, яка веде до сміттєзвалища, куди возять сміття із Дрогобича, вимагаючи відремонтувати 30-кіометрову ділянку дороги Нижанковичі-Стрий між містами Дрогобич та Самбір. Перемовини щодо врегулювання ситуації тривають дотепер.