Мешканців Львівщини попереджають про грози і прохолодну погоду упродовж дня
Значні дощі очікуються і на території області
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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у п'ятницю, 17 червня на Львівщині очікуються грози. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.
Вранці та вдень місцями значні дощі, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура повітря упродовж дня становитиме 16-21 градус вище нуля.
Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення із застереженням бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку за номером «101». Мешканці Львова можуть також звертатись на гарячу лінію міста за номером 1580..
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