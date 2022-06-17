За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у п'ятницю, 17 червня на Львівщині очікуються грози. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Вранці та вдень місцями значні дощі, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура повітря упродовж дня становитиме 16-21 градус вище нуля.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення із застереженням бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку за номером «101». Мешканці Львова можуть також звертатись на гарячу лінію міста за номером 1580..