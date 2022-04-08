Мешканців Львова та області попередили про суттєве погіршення погоди
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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На Львівщині протягом дня буде сильний вітер, грози та град
У п'ятницю, 8 квітня, на всій території Львівщини оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують шквальний вітер, грози та град.
«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області та місту Львову до кінця доби 8 квітня очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с, град», – повідомили в ДСНС Львівщини.
Надзвичайники закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та бути обережними, перебуваючи на вулиці.
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