На Львівщині протягом дня буде сильний вітер, грози та град

У п'ятницю, 8 квітня, на всій території Львівщини оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують шквальний вітер, грози та град. «За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області та місту Львову до кінця доби 8 квітня очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с, град», – повідомили в ДСНС Львівщини. Надзвичайники закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та бути обережними, перебуваючи на вулиці.

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