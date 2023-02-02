Індивідуальних сміттєвих контейнерів мало, тож люди складають пакети з відходами на тротуарі

Луцькі муніципали попередили, що штрафуватимуть мешканців приватного сектору, які виставляють сміття на вулицю в сміттєвих пакетах, а не контейнерах. Йдеться передусім про район вулиці Львівської, де проблема найбільш поширена. Пакети за сміттям часто розривають собаки, відтак забруднюється вся вулиця. Муніципали закликали людей придбати індивідуальні сміттєві контейнери, бо з 13 лютого за такі порушення складатимуть адмінпротоколи.

Про адмінвідповідальність за порушення правил благоустрою прес-служба департаменту муніципальної варти Луцька попередила в четвер, 2 лютого. Зазначається, що проблему з вивезенням сміття виявили на вулиці Львівській та прилеглих до неї. Як встановили інспектори, мешканці будинків виставляють сміття у пакетах на тротуари, під електроопори та під дерева. Натомість дуже мало випадків, коли сміття знаходиться у контейнерах.

«З метою забезпечення належного санітарного стану та естетичного вигляду вулиць, а також недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до мешканців вулиці Львівської та прилеглих до неї вулиць з проханням вжити заходів для встановлення та придбання індивідуальних контейнерів до 10 лютого 2023 року», – йдеться у повідомленні.

На лучан, які виставлятимуть сміття не в індивідуальних контейнерах, з 13 лютого 2023 року інспектори департаменту муніципальної варти Луцька складатимуть адмінпротоколи за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою). Санкція статті передбачає штраф від 340 до 1360 грн.

Також муніципали закликають повідомляти про осіб, які викидають сміття у невідведених для цього місцях, за телефонами гарячої лінії «Групи швидкого реагування»: 067 0000 679 та 066 1021 102.