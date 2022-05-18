Спеціальні служби знешкоджуватимуть залишки ракет після обстрілу Яворівщини

У середу ввечері, 18 травня, у Яворівському районі на Львівщині можливі вибухи. У цей час фахівці знешкоджуватимуть залишки ракет після російських обстрілів уночі на 17 травня. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Жителі Яворівського району! Упродовж найближчих кількох годин ви можете почути звуки вибухів. Це фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора», – повідомив голова ЛОВА у Facebook.

Максим Козицький попросив мешканців не панікувати. «Ситуація контрольована. Загрози для місцевого населення немає», – написав голова ЛОВА.

Він нагадав, що про повітряну тривогу повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА «Оповіщення ЦЗ».

Уночі на вівторок, 17 травня, росіяни завдали ракетного удару у Яворівському районі. Було зруйновано інфраструктуру залізниці у Старичах.