На Хмельниччині вдруге судили чоловіка за ухилення від призову. Згідно з першим вироком, він отримав півтора роки іспитового терміну. Після цього він знову відмовився отримати повістку, тож щодо нього відкрили другу кримінальну справу. На цей раз суд призначив йому чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку Славутського суду, Сергій Т. пройшов військово-лікарську комісію наприкінці жовтня минулого року. Його визнали придатним до служби. На початку листопада йому намагались вручити повістку, але чоловік відмовився її взяти. Відтак щодо нього відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).

Свою провину чоловік визнав і пояснив, що не хоче воювати. «Раніше не служив, бойового досвіду не має, на даний час морально та психологічно він не готовий воювати. Зазначив, що ніякої користі на фронті від нього не буде, вважає, що може тільки зашкодити. Він не ухиляється від призиву, готовий бути в резерві, але на даний час не готовий залишити свою родину», – наводять у вироку слова обвинуваченого.

У лютому цього року суд визнав його винним і призначив рік та шість місяців іспитового терміну. Після цього, у березні та квітні, Сергію Т. знову намагались вручити повістку, але він відмовився її взяти. Тож щодо чоловіка відкрили нове кримінальне провадження.

На цей раз підсудний провину не визнав. Він пояснив, що після відвідин центру пробації, де він мав відмічатися, його забрали поліцейські та доправили у ТЦК.

«Працівник військомату запросив його до актового залу, запитав чи не надумав він служити і почав вручати військову (бойову) повістку. Він відмовився її отримувати, бо мав хворобливий стан і не готовий морально воювати. Наступного разу йому зателефонував дільничний інспектор і повідомив, що йому треба з’явитися до військомату. Він прибув до військомату і там вже перебував поліцейський, який знімав все на відеокамеру. [Працівник військкомату] знову почав вручати йому військову повістку, він [обвинувачений] відмовився від її отримання», – пояснив обвинувачений.

Суддя Наталя Матвєєва визнала чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову). Вона взяла до уваги покарання за попереднім вироком і призначила йому сумарно чотири роки тюрми.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.