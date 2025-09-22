Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі

Правоохоронці оголосили про підозру в сексуальному насильстві 30-річному чоловіку, який чіплявся до жительки Камʼянця-Подільського, коли підвозив її з роботи додому. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми. Про це повідомила 22 вересня пресслужба поліції Хмельниччини.

Подія сталася у квітні 2025 року. За даними слідства, 30-річний водій запропонував підвезти мешканку Камʼянця-Подільського, яка поверталася з роботи додому. Під час поїздки зловмисник з’їхав на узбіччя та вчинив щодо пасажирки насильницькі дії сексуального характеру без її згоди.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому цього року Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 52-річному чоловіку, який зґвалтував дівчинку з інвалідністю та зняв увесь процес на відео. За скоєне йому призначили 13 років тюрми.