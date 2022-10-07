Мешканець Луцька отримав 5,1 тис. грн штрафу за жорстоке вбивство собаки. Чоловік з невідомих причин зарубав тварину сокирою. Суд визнав його винним та призначив максимальне покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 27 липня цього року. Обвинувачений Андрій К. вдарив собаку сокирою по шиї, внаслідок чого тварина одразу померла. Наразі невідомо, чи був чоловік власником цього пса.

Вчинок Андрія К. поліцейські кваліфікували за ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Відомо, що до суду чоловік не прийшов, причин неявки не пояснив.

Суддя Владислав Черняк визнав його винним та призначив максимальне за цією статтею покарання: 5,1 тис. грн штрафу. Якщо чоловік цей штраф не оплатить протягом 15 днів, суму стягнеть подвоять до 10,2 тис. грн.

Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів. На сайті судової влади поки немає інформації про подану апеляцію.