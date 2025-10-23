Контрабандні телефони і парфуми везли у коробках з-під ковбаси

Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомило про підозру мешканцю Яворівського району, якого затримали з контрабандними телефонами та парфумами на суму майже 17 млн грн у пункті пропуску «Догобичув – Угринів». Чоловік віз елітні телефони та парфуми під виглядом ковбасних виробів.

Як повідомили у четвер, 23 жовтня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, на початку серпня цього року мешканець Яворівського району намагався провезти з Польщі в Україну контрабандну продукцію, зокрема, преміальні телефони відомих торгових марок та елітні парфумерні вироби.

Для того, щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік при перетині кордону обрав «зелений коридор».

«Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобуса в картонних коробках з-під ковбасних виробів. Для маскування коробки з технікою та парфумерією були розміщені під ідентичними коробками, але зі справжньою м’ясною продукцією», – повідомили в прокуратурі.

Контрабандний товар вилучили під час огляду на кордоні

Контрабанду виявили прикордонники під час огляду буса. Водій віз понад 400 мобільних телефонів, майже 3 500 флаконів парфумів відомих торгових марок та тестерів до них, а також кілька одиниць дрібної побутової техніки. Орієнтовна вартість товару становить майже 17 млн грн.

Мешканцю повідомили про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 ККУ). На вилучені товари та транспортний засіб наклали арешт.