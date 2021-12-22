Іваничівський райсуд призначив рік обмеження волі чоловікові, який вдарив поліцейського. Інцидент стався в серпні 2020 року, тоді правоохоронці хотіли скласти адмінпротокол на чоловіка за розпивання алкоголю в дворі будинку. У відповідь він почав лаятись та вдарив правоохоронця в грудну клітку. У суді обвинувачений запевняв, що нікого не бив, а лише чинив опір. Втім, його таки визнали винним за статтями про насильство та вчинення опору працівникові поліції.

Як йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 15 грудня, інцидент стався 22 серпня 2020 року. Тоді сусідка обвинуваченого викликала поліцію, оскільки чоловік зі своїми друзями розпивав пиво в дворі будинку та шумів. На приїзд правоохоронців чоловік відреагував агресивно.

«Коли його вели працівники поліції, зайшовши за ріг будинку, [обвинувачений] почав висловлюватися нецензурною лайкою в його адресу та наніс йому два удари ногою в грудну клітку, від якого він впав, завдавав удар ще рукою однак промахнувся. Після чого, йому одягли на руки кайданки та застосували сльозогінний газ», – йдеться у вироку.

У суді чоловік лише частково визнав провину. Пояснював, що навмисно нікого не бив, а лише чинив опір правоохоронцям. Відомо, що у 2011 році він також вдарив міліціонера, який наполягав, аби той пройшов тест на стан сп'яніння в лікарні. Покарання за цей вчинок чоловік так і не відбув, оскільки виїхав з України. Втім, суд не взяв до уваги цей епізод, оскільки термін давності провадження вже минув.

Суддя Марта Федечко визнала чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч.2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначила йому рік та один місяць обмеження волі. Обвинуваченому зарахували вже відбутий під вартою термін з серпня 2020 по лютий 2021 року. Оскаржити вирок можна протягом 30 днів.