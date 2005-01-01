Мешканцю Івано-Франківщини оголосили підозру у розбійному нападі на відділення лотереї у Львові

У Львові 31 грудня 2017 року працівниця одного з відділень «Національної лотереї», розташованого на вул. Степана Бандери, повідомила про розбійний напад на відділення, вчинений невідомим чоловіком. Нападник жорстоко побив двох працівниць та заволодів коштами з каси у сумі понад 22 тис. грн. Про це повідомив відділ комунікації Львівської області.

За інформацією заявниці, чоловік увірвався у відділення «Національної лотереї» близько 3:45. Внаслідок нападу, дві працівниці, віком 36 та 25 років, були госпіталізовані із переломами та забоями.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний уродженець Івано-Франківської області. Йому оголосили підозру за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.