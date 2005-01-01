Мешканцю Івано-Франківщини оголосили підозру у розбійному нападі на відділення лотереї у Львові

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 15:471870

До теми

У Львові 31 грудня 2017 року працівниця одного з відділень «Національної лотереї», розташованого на вул. Степана Бандери, повідомила про розбійний напад на відділення, вчинений невідомим чоловіком. Нападник жорстоко побив двох працівниць та заволодів коштами з каси у сумі понад 22 тис. грн. Про це повідомив відділ комунікації Львівської області.

За інформацією заявниці, чоловік увірвався у відділення «Національної лотереї» близько 3:45. Внаслідок нападу, дві працівниці, віком 36 та 25 років, були госпіталізовані із переломами та забоями.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний уродженець Івано-Франківської області. Йому оголосили підозру за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

За вчинення грабежів львів’янина засудили до 8 років ув’язнення ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук