Оріоніди можуть спостерігати жителі Північної та Південної півкуль

У жовтні 2026 року жителі різних країн світу можуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. Про це пише Space.

Метеорний потік активний із 2 жовтня по 7 листопада, він досягне піку в ніч з 21 на 22 жовтня 2026 року, коли за ідеальних умов спостереження можна буде помітити близько 10-20 метеорів на годину. Однак цьогоріч яскравий місяць, що зростає, може ускладнити спостереження.

Назва потоку пов’язана із сузір’ям Оріона: із Землі здається, що метеори розлітаються саме звідти. Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь скупчення уламків – льоду та пилу, залишених за собою кометою 1P/Галлея (більш відомою як комета Галлея).

За даними NASA Science, Оріоніди проносяться небом зі швидкістю 66 км/секунду. За сприятливої погоди пік потоку Оріоніди можуть спостерігати жителі Північної та Південної півкуль, зокрема й України.

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