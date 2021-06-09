Суспільство
«Ми впізнали своїх дітей»
Як вінницька сім'я всиновила трьох хлопчиків. Проект «Рідні»Мар’яна Романяк, Ірина Папірник, 0
Коли до дитячого будинку потрапляють рідні братики чи сестрички, то найбільший страх…не перед невідомістю. Найбільше лякає відпустити руку рідної людини, яка залишилася поруч.
Здебільшого рідних братів і сестер не розлучають, проте ймовірність усиновлення таких дітей невисока. Тож це справді чудо, коли батьки, побачивши фото дітей, із трепетом та відвагою кажуть: «Так! Це наші діти!».
Навіть якщо їх троє! Це історія Володимира і Надії Сироватків та їхньої непосидючої трійці хлопчаків.
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МИ ВПІЗНАЛИ СВОЇХ ДІТЕЙ
Над проектом працювали: Мар’яна Романяк, Ірина Папірник, Софія Трощук
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