Міністерство фінансів внесло подання про звільнення Романа Насірова

Роман Насіров ( у чорних окулярах) споглядає інавгурацію президента США

Міністерство фінансів надіслало до Кабінету міністрів подання на підставі інформації, отриманої від посольства Великобританії в Україні, про наявність у глави ДФС Романа Насірова громадянства цієї країни. Про це повідомляють «Українські новини», посилаючись на текст документа, який є в розпорядженні агентства.

У фінансовому відомстві зазначили, що попросили уряд звільнити Насирова, оскільки той має подвійне громадянство.

«Міністерство фінансів на підставі інформації, отриманої від посольства Великобританії в Україні про наявність у глави ДФС Романа Насірова громадянства Великої Британії, з урахуванням вимог Закону України «Про Державну службу», вносить подання про припинення в установленому порядку державної служби Роману Насирова, через втрату права на державну службу або його обмеженням, а саме встановлення факту отримання ним громадянства іншої країни, і звільнення його з посади голови ДФС», – йдеться в документі.

Як пише «Українська правда», 17 січня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що обіцяє негайно винести на розгляд уряду питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, як тільки його отримає. Перед цим міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що внесе подання на звільнення Насірова.

«Ще на урядовій нараді стосовно звільнення Романа Насірова. Хочу повідомити, що було рішення, що має бути формальне подання. Я сьогодні (17 січня – ред.) його зроблю з підтвердженням подвійного громадянства, що є порушенням закону про державну службу», - сказав він.

Після цього Гройсман сказав: «Як я сказав на урядовій нараді, яку ми проводили, є процедура – виконуй процедуру, вноси. Як тільки ти внесеш мені це подання, я внесу його на уряд. Тут немає питань».

Як інформував ZAXID.NET, в липні суд відмовив Насірову у виїзді до Німеччини на лікування. Це сталося вже після того, як він вийшов під заставу з умовою здачі паспорта. У серпні суд заарештував все наявне в державному реєстрі нерухоме майно Насірова.

Роману Насірову інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Це пов'язано з рішеннями про розстрочення податкових боргів підприємствам, пов'язаним із народним депутатом Олександром Онищенком.

2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру.