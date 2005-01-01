Міністерство охорони здоров'я затвердило нові стандарти первинної допомоги

У Міністерстві впевнені, що нова система дозволить концентруватись на потребах пацієнта

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри у щоденній роботі мають користуватися міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги (ІСРС-2). Відповідний наказ затверджений Міністерством охорони здоров’я, повідомила прес-служба відомства.

ІСРС – це найбільш поширена класифікація, яка використовується у первинній ланці в багатьох країнах світу. Вона була розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) у 1987 році і наразі використовується її друге видання (ІСРС-2) з оновленнями 2016 року.

«ІСРС-2 для українських лікарів – це нова система, яка дозволяє концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики», – зазначили у МОЗі.

Наразі значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби пацієнтів. Впровадження ІСРС-2 із подальшим спрощенням облікових і статистичних форм є важливою складовою системної роботи МОЗу із оптимізації роботи лікарів первинної ланки, з метою побудови системи охорони здоров’я, яка буде орієнтованою на пацієнта, наголосили в міністерстві.

«Електронне ведення медичних записів та змога кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря – це значний крок на шляху побудови пацієнтоорієнтованої системи охорони здоров», – зазначають у відомстві.

Наступними кроками МОЗ щодо впровадження ICPC-2 у 2018 році передбачено запуск навчального онлайнового тренажеру для лікарів, поширення навчальних матеріалів і їх інтеграція в медичну освіту на до- та післядипломному рівні, проведення регіональних тренінгів для практикуючих лікарів.

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно включила ІСРС до своєї групи міжнародних класифікацій (WHO-FIC).

Міністерство охорони здоров’я у 2017 році підписало угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці. Українська мова стала 20-ю офіційною мовою, на яку була перекладена ІСРС-2. А українські лікарі тепер матимуть змогу долучитися до міжнародної спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та зручну класифікацію, наголосили у МОЗі.

До слова, міжнародна класифікація первинної медичної допомоги — це система, що дозволяє кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря і дає змогу класифікувати не лише хвороби, але й симптоми.

В основі класифікації лежить візит пацієнта до лікаря. Це базова одиниця обліку роботи сімейного лікаря, яка в ICPC-2 складається з трьох основних частин: причина звернення пацієнта до лікаря; діагноз; дії (що необхідно зробити у конкретній ситуації - направлення на додаткові методи обстеження чи направлення на вторинну ланку до спеціалістів).