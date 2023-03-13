Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило процес ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Роботу припинили всі її 24 територіальні органи. Про це 13 березня повідомила прес-служба міністерства.

Зазначається, що всі документи ДАБІ передані на зберігання до Центрального державного архіву, а виконавчі служби закрили майже 5,5 тисяч проваджень у судових справах, що стосувалися діяльності ДАБІ.

Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію ДАБІ у 2021 році через велику корумпованість органу. З вересня 2021 року контроль містобудівної галузі здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

«Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція у будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щороку становити не менше 3 млрд грн. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що зараз в Україні триває реформа містобудування, що має цифровізувати містобудівний реєстр та мінімізувати вплив людського фактору.

13 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила скандальний закон про містобудівну реформу, який передбачає запровадження приватних інспекторів та усуває міські органи влади від перевірок будівельних майданчиків. Проти прийняття цього закону виступали мери найбільших міст та архітектори, які побоювались, що забудовники отримають шанс на безконтрольну забудову, Мінрегіон монополізує ключові повноваження, а виділені партнерами кошти на майбутню відбудову України будуть використовуватись нераціонально.