Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у Франції історію успіху контрнаступу українських захисників у селі Роботине в Запорізькій області. Про це він розповів під час виступу на конференції послів Франції.

«Просто зараз Збройні Сили України продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, гелікоптери та літаки домінують в повітрі. Але нам поступово вдається. Декілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній з найбільш складних ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине», – сказав Дмитро Кулеба, якого процитувала прес-служба Міністерства закордонних справ.

Він також розповів дипломатам, як це стало можливим. За його словами, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, але через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ – і тоді були ухвалені «радикальні рішення»: в підрозділі змінили керівництво.

За словами Кулеби, новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги. За словами міністра, завдяки лідерству командирів та сержантів ця група налагодила «горизонтальні звʼязки» з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення.

«За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово – "посадка". Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення. Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил», – сказав міністр закордонних справ на виступі перед французькими дипломатами.

За його словами, загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися приблизно з 400 людей. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

«Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом», – резюмував Дмитро Кулеба.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 серпня в Роботине з боєм увійшла 47-а окрема механізована бригада Збройних сил України. Військові одразу почали евакуацію цивільних. Із 28 серпня Роботине вважається офіційно звільненим від окупантів.