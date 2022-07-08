Російський міністр закордонних справ залишав зустріч дипломатів G20 щонайменше двічі

Міністри закордонних справ країн G20 («Великої двадцятки») під час дводенної зустрічі на індонезійському острові Балі не змогли досягти згоди щодо війни Росії в Україні й того, як впоратися з її глобальними наслідками, пише у п’ятницю, 8 липня, агенція Associated Press.

Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото, як це було у попередні роки.

Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного. Лавров покидав засідання щонайменше двічі. Вперше, коли його німецька колега Анналена Бербок виступала на відкритті зустрічі. За словами одного із західних дипломатів, вдруге голова МЗС Росії вийшов із зали засідань перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав виступити із відеозверненням.

Журналісти Associated Press зазначили, що вбивство колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе стало одним із факторів порушення рівноваги переговорів. Також вони додали, що гострота відносин Росії із Заходом відчувалася скрізь.

До G20 входять 20 найбільших і найбагатших країн.