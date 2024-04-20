Більш ніж половина грошей фонду підтримки України, яким опікується Міністерство оборони Великої Британії, досі не були використані через бюрократичні затримки з контрактуванням постачальників зброї. Про це йдеться у матеріалі видання The Guardian.

Британське оборонне відомство звинувачують у «повільній роботі» через бюрократичні затримки. Зокрема, майже 500 млн фунтів стерлінгів з тих 900 млн які надійшли від дев'яти країн-донорів упродовж останніх двох років досі не використані.

Своєю чергою, в оборонному відомстві такі зволікання пояснюють тим, що змушені ретельно перевіряти кожну з компаній, яка бере участь у тендерах щодо озброєння. При цьому у Міноборони Великої Британії визнають, що навіть у випадку вже підписаних контрактів деякі поставки очікуються не раніше весни 2025 року.

«Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року», – йдеться в публікації.

Тіньовий міністр оборони Джон Гілі звинуватив уряд Ріші Сунака у надто повільних діях з «надсилання життєво необхідного обладнання українцям». При цьому парламентар від лейбористської партії наголосив, що у питаннях допомоги Україні та посилення союзників у НАТО влада завжди може розраховувати на підтримку опозиції.

Зауважимо, що Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів. Він був створений у серпні 2022 року для фінансування військового вишколу та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії. Його характеризували як «гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії» задля швидкого забезпечення українців озброєнням.