Литовські 105-мм гаубиці вже прямують в Україну

Україна отримає від Литви партію 105-мм гаубиці. Про це 7 вересня повідомило міністерство оборони Литви.

«Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну», – йдеться у повідомленні литовського міністерства у Twitter.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому «не можна робити паузи».

Раніше стало відомо, що Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для боротьби проти російських окупантів. Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена до Дня Незалежності України. За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували 1,545 млн євро.

Литва вже передала Україна військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряну та протитанкову зброю, міномети та іншу військову допомогу. Також Литва проведе п'ять навчальних курсів для українських військових.