Міноборони назвало цифру засуджених військових за кримінальні правопорушення

СуспільствоАндрій Стець, 1 листопада790

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Кількість військовослужбовців, засуджених за кримінально карані дії цього року складає три чоловіка. Про це на брифінгу в Києві 1 листопада повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання корупції МОУ Станіслав Коношук, пише УНН.

«В Збройних силах цього року обліковано інформацію щодо 50 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них 18 – за одержання хабарів, 16 – за зловживання владою, у 26 випадках є вироки суду, з них засуджено до позбавлення волі трьох чоловік, на 11 накладено штраф, позбавлено військових звань 10 військовослужбовців», - сказав Коношук.

За його словами, переважна більшість викритих корупціонерів є працівниками військових комісаріатів. Як зазначив Коношук, також до адміністративної відповідальності притягнуто в цьому році 65 військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за вибухи на військових арсеналах до відповідальності притягнуто 65 офіцерів.

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