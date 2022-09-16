Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає, що військові резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося. Про це пише Reuters.

Зокрема, за словами Ламбрехт, російські війська в Україні зазнали значних втрат, як у військах, так і техніці.

«Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні практично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності», – додала вона.

Ламбрехт заявила, що Росії необхідно відремонтувати велику кількість техніки та складно набирається достатня кількість нового персоналу.

«Буде дуже цікаво подивитися, наскільки великі резерви російських збройних сил насправді залишилися. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, мабуть, думали спочатку», – сказала Ламбрехт.

Очільниця Міноборони Німеччини закликала не помилятися, бо Росія далека від поразки та, як і раніше, має різні військові варіанти. Також Ламбрехт додала, що Берлін готовий підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Додамо, що за даними Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення держава-терорист Росія втратила понад 54 тис. своїх військових і майже 14 тис. одиниць техніки.