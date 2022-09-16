Міноборони Німеччини вважає, що резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає, що військові резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося. Про це пише Reuters.
Зокрема, за словами Ламбрехт, російські війська в Україні зазнали значних втрат, як у військах, так і техніці.
«Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні практично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності», – додала вона.
Ламбрехт заявила, що Росії необхідно відремонтувати велику кількість техніки та складно набирається достатня кількість нового персоналу.
«Буде дуже цікаво подивитися, наскільки великі резерви російських збройних сил насправді залишилися. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, мабуть, думали спочатку», – сказала Ламбрехт.
Очільниця Міноборони Німеччини закликала не помилятися, бо Росія далека від поразки та, як і раніше, має різні військові варіанти. Також Ламбрехт додала, що Берлін готовий підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.
Додамо, що за даними Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення держава-терорист Росія втратила понад 54 тис. своїх військових і майже 14 тис. одиниць техніки.