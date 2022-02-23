Міноборони Росії закупило велику партію целофанових пакетів для перевезення трупів. Про це заявив начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, пише «Суспільне».

За його інформацією, Росія закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

«Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в безіменних гробах», – заявив Дудін.

Він розповів, що РФ і далі активно пересуває свої війська вздовж кордонів і не робить жодних спроб відведення. Проте за словами Дудіна, дані розвідки свідчать, що найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а 30% техніки – несправна. У напрямку Бєлгорода взагалі є техніка, які нездатна самостійно пересуватися.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання «ЛНР» та «ДНР» і доручив ввести на ці окуповані території України російські війська для «підтримки миру». Уже 22 лютого Держдума РФ та «парламенти» самопроголошених «республік» «ратифікували» договори про співпрацю.

Усе це супроводжувалось значним збільшенням кількості обстрілів на Донбасі. Бойовики за добу десятки разів порушують режим «тиші», водночас заявляючи про «атаки» з українського боку.