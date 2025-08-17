Загальний строк нагородження військових не перевищуватиме 16 діб

Міністерство оборони України спростило процедуру представлення до державних нагород та їх вручення військовослужбовцям Сил оборони. Тепер нагороди можна отримати легше та швидше, повідомили у пресслужбі Міноборони у неділю, 17 серпня.

За даними міністерства, зміни запровадили за дорученням президента Володимира Зеленського. Спрощена процедура передбачає зміни у погодженні військових до нагородження, а також встановлення чітких термінів отримання нагороди.

Зокрема, замість складного бюрократичного ланцюга Міноборони запровадило два рівні погодження – у безпосереднього командування, якому підпорядковується військовослужбовець, та в Генеральному штабі ЗСУ. Також на нагородження військового виділяють чіткі строки на кожному рівні – до двох діб.

«Органи військового управління, яким безпосередньо підпорядковані військові частини (установи), протягом двох діб опрацьовують документи про нагородження, формують зведені подання та надсилають до Генерального штабу разом з нагородними листами. Генштаб протягом двох діб узагальнює пропозиції, формує зведене подання за підписом головнокомандувача ЗСУ та разом з нагородними листами надсилає його на розгляд до Офісу Президента», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Загальний термін нагородження військовослужбовців становитиме від 8 до 16 діб. Зокрема, прискорена передача нагород після ухвалення рішення:

від Генерального штабу – протягом доби,

від командування родів військ – до двох діб у військові частини або до ТЦК (для посмертних нагород).

Крім того, Міноборони спростило структуру нагородного листа, вилучивши пункти, які не впливають на ухвалення рішення. Також міністерство надало повноваження на час особливого періоду головнокомандувачу ЗСУ вносити подання про нагородження безпосередньо президенту.

«Зокрема, відтепер алгоритм ухвалення рішень передбачає наступну послідовність: військова частина; орган управління, якому вона підпорядкована; Генеральний штаб; Офіс Президента», – пояснили у пресслужбі Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Зеленський повідомив, що президентську нагороду «Хрест бойових заслуг» прирівняють в ієрархії до звання Героя України та ордену Богдана Хмельницького. «Хрестом бойових заслуг» відзначають за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання; видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.