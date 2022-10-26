Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що врешті ЗСУ все ж отримають танки західного зразка, а також винищувачі. Про це він сказав під час інтерв'ю Politico.

«Я дуже оптимістичний у тому, що танки Abrams будуть поставлені у майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть поставлені», – заявив він.

Міністр нагадав, як минулого року, коли він давав запит США на ПЗРК Stinger, то отримав відмову через «закони та політичні питання». А вже через кілька місяців ці комплекси були у ЗСУ.

«Тож для мене це приклад того, що якщо ви чуєте, що це неможливо, значить, це буде можливо у майбутньому», – додав міністр.

Politico, в свою чергу, нагадує, що Захід спершу не хотів давати Україні й 155-мм гаубиці та високомобільні артилерійські ракетні системи. Але станом на зараз це озброєння вже встигло принести величезну користь ЗСУ на полі бою.

Сьогодні українська влада намагається домогтися військової допомоги для ЗСУ у вигляді німецьких танків Leopard та американських M-1 Abrams. Вони допомогли б Силам оборони повернути та утримати більше українських територій, ніж це можливо зробити за допомогою танків радянського зразка, якими зараз користуються ЗСУ.

Та у США та Німеччині досі відмовляються надавати таку допомогу, аргументуючи це проблемами з логістикою та навчанням наших військових.