Міністерство освіти та науки рекомендує школам продовжити канікули на час посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 до 24 січня. Про це повідомляє прес-служба МОН.

Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи. У міністерстві пояснили, що в період дії локдауну учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому заклади можуть оголосити канікули на цей період.

«Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону "Про повну загальну середню освіту"», – йдеться у заяві.

МОН просить школи вжити заходів для належної організації навчання в дистанційному форматі, наприклад – за допомогою платформи «Всеукраїнська школа онлайн».

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.