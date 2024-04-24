Екс-голова Верховного Суду Князєва винаймав квартиру у Києві за тисячу грн в місяць

Державна виконавча служба міністерства юстиції України наклала арешт на все майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомили у середу, 24 квітня, у прес-службі мін’юсту.

Зазначається, що таке рішення ухвалили у зв’язку із тим, що Всеволод Князєв не виконав постанову Печерського районного суду Києва щодо конфіскації незаконно отриманого подарунка розмірі 906 600 грн.

«У разі відсутності грошей на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення», – зазначив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

У мін’юсті зазначають, відомо, що Всеволод Князєв володіє чотирма одиницями нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол стосовно екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) у Києві площею 133 м² за ціною суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру за тисячу грн в місяць. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди є цим незаконним подарунком.

Зазначимо, що суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Один прожитковий мінімум у 2017 році становив 2684 грн.