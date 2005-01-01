Мін'юст має намір створити реєстр боржників за аліментами

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:07780

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Мін'юст має намір створити реєстр боржників за аліментами
фото РБК-Україна
У 2017 стягнули понад ₴2,4 млрд заборгованості по аліментах

У 2018 році Державна виконавча служба (ДВС) планує створити реєстр боржників за аліментами. Про це заявив заступник директора Департаменту ДВС Олексій Воробйов, передає прес-служба Мін'юсту.

За словами заступника міністра юстиції Сергія Шкляра, боротьба з неплатниками аліментів залишиться одним з пріоритетних напрямків роботи Мін'юстуу 2018 році. «Окремий напрямок у роботі ДВС у 2018 році - це боротьба зі злісними неплатниками аліментів, заборгованість яких становить понад 6 місяців. У 2017 році державними виконавцями Мін'юсту вже стягнуто понад 2,4 млрд гривень заборгованості з аліментів на користь 576 тис. дітей», - сказав він.

Він також додав, що міністерство розробило законопроект №7277 про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. На даний момент документ вже прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом, і 6 лютого цього року він вступить в силу.

Нагадаємо, на початку січня президент Петро Порошенко підписав указ «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

До слова, станом на середину листопада 2017 року на Львівщині є приблизно 3 тис. дітей, які вчасно не отримують аліменти від своїх батьків. Найбільшим боргом у Львівській області є 818 тис. грн, які батько протягом двох років не виплатив своїй дитині.

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