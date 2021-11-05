Свою відставку Юрій Грига пояснив непорозумінням із депутатами

42-річний Юрій Грига, міський голова Свалявської територіальної громади, у п’ятницю, 5 листопада, оголосив про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що «залишає здоровий фінансовий стан» міста і «зробив усе, що максимально можливо». Свою відставку мер пояснив непорозуміннями між ним і депутатами. Під час сесії 5 листопада за відставку мера, за інформацією Мукачево.нет, проголосувало 19 із 20 присутніх у залі депутатів Свалявської міськради (всього у раді 26 депутатів).

Про свою відставку Юрій Грига оголосив вранці 5 листопада. На офіційній сторінці у Facebook він заявив, що йде через непорозуміння між депутатами.

«У громаді всі рішення мають прийматись оперативно, щоб ми економічно зростали, адже не можуть люди місяцями чекати рішення ради, бо нема порозуміння між головою і депутатами, тому вирішив не доводити в судах свою правоту, таким чином не затягувати вирішення політичної кризи в тергромаді», – зазначив Юрій Грига у своєму дописі на Facebook.

Також він висловив занепокоєння, тим, що депутати Свалявської міської ради не складають повноваження і не йдуть на перевибори: «Прийдеться нам їх відкликати через референдум в громаді», – додав Юрій Грига, уточнивши, що має намір залишатися у політиці та здійснювати активний контроль міської ради.

Рішенню Юрія Григи піти з посади мера Сваляви передувала спроба частини депутатів міської ради достроково відправити його у відставку на сесії 22 жовтня. Втім, тоді сам мер заявив, що спроба включення проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови в порядок денний сесії є незаконною. Причиною ініціативи розгляду питання про відставку було непорозуміння депутатів та міського голови. Сам Юрій Грига у відповідь заявляв про саботаж зі сторони депутатів: за його словами, частина сесій міської ради та засідань постійних комісій не відбулися через те, що депутати на них не з’являлися і не було кворуму.

Зазначимо, Юрій Грига був обраний Свалявським міським головою на місцевих виборах 2020 року із результатом 34,7% голосів, він є представником політичної партії «Слуга народу». Найближчим його конкурентом на виборах мера Сваляви був Роман Годя («За майбутнє») із результатом 23,1% голосів виборців.

На офіційному сайті Свалявської міськради зазначається, що Юрій Грига навчався у Мукачівському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит», закінчив «Львівську політехніку», здобувши кваліфікацію економіста за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2001-2003 роках працював директором компанії «Граніт плюс», з 2003 року по 2018 рік – директором ТОВ «Голден Фрутс». Із 2006 по 2010 рік – депутат Свалявської міської ради V скликання.

З 2013 року по 2019 рік очолював фермерське господарство «Закарпатшампіньйон». З 2010 року по 17 листопада 2020 року працював директором ТОВ «Крок Вуд».