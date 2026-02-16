Інцидент трапився опівночі 16 лютого

Поліцейські розшукують зловмисника, який вночі на 16 лютого пошкодив автомобіль міському голові Кіцмані Сергію Булезі. Посадовець повідомив про злочин на своїй сторінці у фейсбуці та виклав відео, на якому видно зловмисника із замаскованим обличчям.

«Сьогодні вночі біля мого дому пошкодили мій автомобіль. Орієнтовно о 00:15 зловмисник порізав усі колеса мого авто. Я знаю, хто є замовником цього злочину», – зазначив Сергій Булега.

Посадовець пов'язує цей інцидент з тим, що він має намір повернутися на посаду мера після судового рішення. Також Сергій Булега написав заяву в поліцію та звернувся до начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка з проханням відреагувати на ситуацію в Кіцмані.

У відділі комунікацій поліції Чернівецької області ZAXID.NET повідомили, що до них дійсно надійшло звернення з цього приводу.

«За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює причетних до вчинення протиправних дій», – зазначила керівниця відділу комунікацій Нацполіції у Чернівецькій області Кароліна Маришева.

Додамо, що напередодні Нового року Сергія Булегу побили на вулиці біля магазину. Він зробив зауваження 18-річному чоловіку через поведінку. Після побиття мер Кіцмані потрапив в реанімацію. У нього діагностували зламаний ніс та забої тіла.

На початку грудня 2025 року Сьомий апеляційний адміністративний суд поновив Сергій Булегу на посаді міського голови Кіцмані. Раніше депутати Кіцманської міськради під час сесії звільнили його від виконання обов’язків, аргументуючи це тим, що він не дбає про громаду.

У жовтні 2020 року Сергій Булега був втретє обраний міським головою Кіцмані. У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» ІІ ступеня. 23 червня 2022 року він під час позачергової сесії Кіцманської міської ради повідомив присутніх про своє рішення проходити військову службу. У січні 2023 року Булега повернувся зі служби в Збройних силах України та приступив до роботи.