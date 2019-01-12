Міськрада Харкова розгляне заяву львів'янина про зняття регіонального статусу російської мови

Львівський окружний адміністративний суд під час засідання 11 січня задовольнив позов львівського громадського активіста Святослава Літинського і зобов’язав Харківську міську раду розглянути його заяву про скасування російської мови регіонального статусу. Про це Літинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд задоволив мій позов до Харківської міської ради, до якої я звернувся із заявою про вжиття заходів скасування рішення про регіональну мову», – написав Літинський.

Зокрема, суд визнав протиправною бездіяльність міської ради щодо нерозгляду заяви активіста та зобов'язав міську раду таки розглянути його звернення.

«Якщо вони розглянуть моє звернення негативно, тоді є підстава відкривати провадження у прокуратури. Ми навіть зараз паралельно у прокуратури вимагаємо, щоб вона скасувала старий акт міської ради [про надання російській мові статус регіональної], бо прокуратура має такі повноваження через суд скасовувати рішення місцевої влади», – зазначив ZAXID.NET Святослав Літинський.

Літинський додав, що представник міської ради Харкова у суді доводив, що міськрада не має функцій скасування свого рішення, а Літинський не мав права на судовий захист, оскільки не є членом територіальної громади Харківщини.

У Харкові статус регіональної російській мові надали 30 серпня 2012 року. Це рішення зобов'язувало посадовців володіти державною українською та регіональною російською мовами, а також надавало можливість вести документи обидвома мовами. 6 грудня 2018 року рішення про позбавлення російської мови статусу регіональної прийняла Харківська обласна рада.

Додамо, що у 2012 році російська мова отримала статус регіональної ще у низці регіонів України, адже визнаний у лютому 2018 року неконституційним закон передбачав, що регіональною на території району, області чи населеного пункту може бути мова, якою спілкуються щонайменше 10% жителів цієї території. Відповідні рішення ухвалювали місцеві ради.