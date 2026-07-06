Доступ до земельної ділянки обмежено – довкола встановили металеву огорожу

У Львові виявили факти самовільного зайняття комунальної земельної ділянки та ознаки можливого підроблення документів. Про це повідомило управління державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР.

Як йдеться у повідомленні управління, під час обстеження комунальної земельної ділянки на вул. Яблуневій, 41 (кадастровий номер 4610137500:07:002:0282) комісією встановлено факт її фактичного використання та самовільного зайняття ТзОВ «ЖК Америка» для обслуговування житлового будинку.

За даними ЛМР, на дату проведення обстеження були відсутні рішення органу місцевого самоврядування про передачу цієї земельної ділянки в користування або відповідні договори щодо неї. Доступ до земельної ділянки обмежено – довкола встановили металеву огорожу з воротами. Судячи із фото, на ділянці розташований двоповерховий недобуд.

Також під час обстеження встановлено невідповідності в документах, які стали підставою для реєстрації права власності на будинок, розташований на зазначеній території. Зокрема, розпорядження, на яке посилались при реєстрації права власності, стосується іншого об’єкта нерухомості та іншої особи.

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За даними управління, у квітні 2023 року право власності на будівлю перейшло скандальній Альбіні Савчук і менш як через два місяці вона передала його до статутного капіталу ТзОВ «ЖК Америка».

За даними аналітичної системи YouControl, цю фірму створили за 5 днів до внесення цієї нерухомості до статутного капіталу. У 2025 році у фірми змінився кінцевий бенефіціарний власник – замість Альбіни Савчук ним став Андрій Дубас.

Із Альбіною Савчук пов'язана скандальна забудова Брюховицького озера. За інформацією Львівської міської ради, забудовниця збудувала готель у прибережній зоні без необхідних дозволів.

«У зв’язку з виявленими фактами самовільного зайняття земельної ділянки, за яке передбачена кримінальна відповідальність, а також можливого підроблення документів, матеріали обстеження скеровано до правоохоронних органів, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та відповідних структурних підрозділів Львівської міської ради для вжиття заходів реагування в межах компетенції», – повідомили в управлінні ЛМР.