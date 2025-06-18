У Луцьку з 23 по 30 червня просять обмежити відвідування парків та пляжів

Із понеділка, 23 червня, парки та пляжі у Луцьку оброблятимуть від комарів. Місцевих жителів закликають на тиждень обмежити відвідування чотирьох локацій. Про це повідомляє департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Так, у період із 23 по 30 червня обробку від комарів проводитимуть на наступних локаціях:

Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;

парк 900-річчя міста Луцька;

пляж на річці Стир;

місця масового відпочинку на Теремнівських ставках.

У цей період місцевих жителів просять обмежити відвідування зазначених територій без потреби.

Додамо, що обробка від комарів – комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання їх кількості. Найбільш інтенсивний період боротьби з комарами припадає на другу половину червня та липень. Обробка проводиться вранці, до або після заходу сонця, коли комарі найменш активні.