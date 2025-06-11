На двох платних парковках у центрі Луцька зросли ціни
Нові тарифи діятимуть до 10 червня 2026 року
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У Луцьку на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого у середу, 11 червня, зросла вартість за паркування автомобілів. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради.
Збільшення цін ініціювало комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс», яке займається облаштуванням паркувальних місць у Луцьку. Так, з 11 червня 2025 року по 10 червня 2026 року тариф за користування платною парковкою на вулиці Кривий Вал становитиме 20 грн/год, а на вулиці Карпенка-Карого – 15 грн/год.
Нагадаємо, що раніше вартість паркування на вулиці Кривий Вал була 10 грн/год, тобто ціна зросла вдвічі.
Загальна площа паркувальних майданчиків на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого становить 487,5 м2. Там передбачено 26 місць для паркування, чотири з яких – для людей з інвалідністю. У міськраді додають, що графік роботи майданчиків наступний:
на вул. Кривий Вал – з 9:00 до 17:00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів;
на вул. Карпенка-Карого – з 7:00 до 17:00 щодня, крім понеділка та святкових днів.