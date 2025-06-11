На двох локаціях у Луцьку подорожчала вартість паркування авто

У Луцьку на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого у середу, 11 червня, зросла вартість за паркування автомобілів. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради.

Збільшення цін ініціювало комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс», яке займається облаштуванням паркувальних місць у Луцьку. Так, з 11 червня 2025 року по 10 червня 2026 року тариф за користування платною парковкою на вулиці Кривий Вал становитиме 20 грн/год, а на вулиці Карпенка-Карого – 15 грн/год.

Нагадаємо, що раніше вартість паркування на вулиці Кривий Вал була 10 грн/год, тобто ціна зросла вдвічі.

Загальна площа паркувальних майданчиків на вулицях Кривий Вал та Карпенка-Карого становить 487,5 м2. Там передбачено 26 місць для паркування, чотири з яких – для людей з інвалідністю. У міськраді додають, що графік роботи майданчиків наступний: