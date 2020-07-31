Лише для своїх

Попереду залишився лише один місяць літа – останній шанс хоч якось відпочити. Ще й «Укрзалізниця» відновлює курсування ще 46 приміських поїздів на Львівщині, непрозоро натякаючи не відкладати відпустку. Завдання мінімум для нас – виїхати недалеко від Львова, аби бодай на трішки змінити міські вулиці на тихе озеро або гори.

Щоб знайти таке місце, ми звернулися до читачів і попросили написати, де їм найкраще відпочивається (якщо маєте, що порадити, то пишіть сюди). На основі відповідей читачів ми і створили цей путівник. Тут є чимало популярних місць, але якщо вам бракувало ще одного голосу «за», щоб туди поїхати, то ось він!

База «Львівська Швейцарія», 13 км

Якщо не брати до уваги жартівливі відповіді про відпочинок в парку та на городі, то найближчим місцем до Львова, яке рекомендують читачі ZAXID.NET, є розташована у Давидові база відпочинку «Львівська Швейцарія».

Озеро, пляж, альтанки, мангали, дитяча зона – стандартний набір для кількагодинного відпочинку тут є. Недолік – тут вам навряд чи вдасться відпочити від людей.

Як туди доїхати

Парк розваг «УРУРУ», 25 км

Парк розваг «Уруру» неподалік Львова відкрили лишень цього літа. Розташований він на території бази відпочинку «Бухта вікінгів» у Старому Селі, де також є озера, пляж і навіть кінний клуб.

На території «Уруру» є лазанки, гірки та анімовані динозаври – те, що так приваблює дітей. Але якщо ви не плануєте зупинятися у «Бухті вікінгів», то відпочити в цьому парку не вийде.

Як туди доїхати

Печери біля Миколаєва, 40 км

Стільське городище теж хороший варіант відпочинку, особливо, якщо любите досліджувати печери. Неподалік також розташований доволі чудернацький грот Прийма, який вважається одним з найдавніших поселень людини в Україні.

Наш читач Андрій рекомендує відпочивати, граючи у печерах біля Миколаєва пейнтбол або проводити військові реконструкції.

Як туди доїхати

Меденичі, 57 км

У Меденичах є відомий зоопарк «Лімпопо» з екзотичними тваринами, хоча наші читачі рекомендують їхати не до нього, а до місцевих ставків на рибалку.

«Поворот на Меденичі, там є зоопарк. Але перед ним є інший поворот, де є ставочок «Рибний». До нього можна заїхати машиною і там навіть можна ловити рибу», – радить нам Степан Остапович.

Як туди доїхати

Бережани, 90 км

По-перше, у Бережани можна поїхати, щоб побачити місцевий замок та інші відомі архітектурні пам'ятки. По-друге, можна заїхати трішки дальше і відпочити у селі Рай.

«За 100 кілометрів від Львова є всім відоме своїм унікальним історичним минулим місто Бережани. Зовсім поруч у межах адмінстративних Бережан розташоване село Рай. Це не лише прекрасний історичний парк Потоцького із мисливським палацом, водоймами та старовинними деревами. Вас також приємно здивують інші колоритні об'єкти у цій околоці. Скористатися нагодою прогулятися Бережанами та відпочити у Раївському парку можна як впродовж одного літнього дня так й цілого вікенду», – розповідає читач Петро.

Як туди доїхати

Відпочинковий комплекс «Шепільська», 93 км

31-річна Наталя рекомендує зупинитись у відпочинковому комплексі «Шепільська», що розташований між Трускавцем та Стриєм. Це вже варіант для зупинки на кілька днів з можливістю політати на повітряній кулі. Найкраще підходить для любителів активного відпочинку.

Як туди доїхати

Бурштинське водосховище, 97 км

Купатися на бурштинському водосховищі не рекомендовано, але тут і без цього можна прекрасно відпочити або принаймні наловити риби. Це ідеальне місце для тих, хто хоче передусім відпочити від людей.

Як туди доїхати

Східниця, 103 км

Так, старі добрі курорти також потрапили в наш список! 55-річний Юрій переконаний, що це саме те місце, до якого вам захочеться повертатися знову і знову.

«Тут можна не лише гарно відпочити, а й поєднати відпочинок з оздоровленням. У Східниці є багато природніх джерел з лікувальними властивостями. Відпочиваємо тут вже більше десяти років. Чудові краєвиди, розвинута інфраструктура, багато різних баз і приватних садиб, транспортна доступність – все це приваблює у Східницю відпочивальників з усієї України. Хто хоча б один раз тут побував – неодмінно захоче приїхати ще раз!» – написав ZAXID.NET читач Юрій.

Як туди доїхати

Водоспад Гуркало і гора Парашка, 109 км

Відпочинок у Сколівських Бескидах порадило багато читачів. Але вони безкрайні! Тому ми сфокусувалися на порадах про точніші місця.

«Недалеко від Львова (по трасі Київ-Чоп, поворот на с. Корчин) є чудові краєвиди – початок Сколівських Бескид. Майже до самого водоспаду ми під'їхали на машині (в суху погоду проїзд без проблем). Водоспад дуже гарно виглядає – фото виходять казкові. Після міні-пікніку на поляні біля водоспаду ми почали сходження на гору Парашка. Від водоспаду підйом зайняв у нас три години. По стежці є мітки. З вершини гори відкривається захоплююча панорама на ближні села, долину річку Стрий і безкрайні гори. Назад спустились за півтори години. Як одноденний маршрут зі Львова – супер», – розповідає 26-річна Марта. Ну що, віримо і радимо!

Як туди доїхати

Село Головецько, Сколівський район 118 км

Розташоване на березі Дністра село Головецько, на думку наших читачів, є таким живописним, що ви просто мусите там хоч раз побувати! Особливо, якщо ще й любите лазити по горах.

«Дуже мальовниче село, гора Маківка. Можна здійснювати мандрівки на гори Тростян та Захар Беркут, у Тухлю та походити по навколишніх горах. За сім кілометрів поряд є «Козяча ферма двох Катерин», де можна не тільки купити козячого молока та сиру, але й побавитись з маленькими і великими дуже пестливими кізоньками. Маю музей-екосадибу «Вишиваний рай», де застосовані екосанітарні технології і можна отримати екоінформацію. Душ літній. Для любителів відпочивати "на дико"», – пише 65-річна Оксана.

Як туди доїхати

Татарів і Микуличин, 220 км

Заїхати у Микуличин – завжди хороша ідея. Тут мільйон садиб, річка, гриби і броварня. Але наша читачка Юлія Ткаченко радить сходити на гору Ягідну. Маршрут не складний, можна їхати навіть велосипедом, а на горі відкривається прекрасний краєвид.

Одразу за Микуличином є невелике село Татарів, протяжність якого близько 20 кілометрів і це все уздовж річки Прут!

«Ми називаємо Татарів "золотою серединкою", тому що це найвигідніша локація. У Татарові дорога розділяється на дві: прямо поїдеш до Буковелю шлях знайдеш, а на ліво поїдеш в Ворохту потрапиш, трішки назад повернешся по Яремче погуляєш... Також можна поїхати на один день в Рахів чи піднятися на Говерлу. Щодня можна кудись поїхати або в Татарові прогулятися до урочища Женець на водоспад Гук. Женецький шлях – це декілька кілометрів пішої насолоди. Там особливе повітря, спів пташок, водопадовий бриз, а основне – немає мережі і телефон лише для фотографування, час зупиняється... повний релакс!» – написала ще одна читачка, яка, на жаль, не назвала імені. Вона ж радить піднятися на гору Хом'як, далі на гору Синяк, а тоді через кілька урочищ піти на так звану Поляну кохання.

Як туди доїхати

Озеро Пісочне (Шацькі озера), 225 км

В принципі, дууже популярне місце відпочинку. Але наша читачка Наталя пише, що там можна спланувати відпочинок так, аби не товктися з іншими в одному піску.

«Зараз там багато відпочиваючих, але ми змогли відпочити, дотримуючись карантинних вимог: до озера йшли не так, як всі, а лісовими стежками і в цьому додатковий плюс – 30-40 хвилин природньої хвойної аромотерапії (і так чотири-шість разів на день). Із продуктами вирішили питання в неприглядних магазинах у самому Шацьку, оскільки в супермаркетах і приозерних магазинах було велике скупчення людей. Так що можна відпочити, якщо ретельно все продумати», – пише Наталя.

Якщо не любите Шацькі озера, то деякі наші читачі кажуть, що можна їхати у Закарпаття на базу «Кленовецькі озера». Відстань приблизно така ж.

Як туди доїхати

«Хата різьбяра» у Білоберізці, 261 км

Якщо ви готові їхати дальше ніж Микуличин, то кілька наших читачів дуже добре відгукуються про «Хату різьбяра» у Білоберізці. Ліс близько, Черемош близько, гуцульська кухня тричі на день. «Надзвичайно душевне, колоритне місце в серці Карпат!» – пише 28-річна Юлія.

Як туди доїхати

Біле Озеро, 278 км

39-річна Світлана радить відпочивати на Білому озері у Рівненській області. Це найпопулярніша водойма в області, на березі якої є кілька баз відпочинку з будиночками біля води. Додаткова опція – прогулянки на катамаранах або човнах, але головне – це саме озеро, воду якого багато відпочивальників вважають особливою (а дехто навіть цілющою!).

Як туди доїхати

Бакота, 311 км

Кілька читачів радять відвідати Бакоту на Хмельниччині. Це штучно затоплене при будівництві Новодністровської ГЕС село, яке зараз є частиною природного парку «Подільські Товтри». Орієнтир при пошуках Бакоти – руїни скельного монастиря, який також виглядають фантастично.

Як туди доїхати

Солотвино, 317 км

Одним з найпопулярніших місць для відпочинку серед наших читачів виявилося селище Солотвино на Закарпатті. На авто туди можна доїхати за шість годин (особливо витривалі можуть спробувати потягом), тому в Солотвино потрібно їхати на кілька днів.

«Це більше оздоровчий відпочинок для не надто вибагливих, балуваних Турціями і Єгиптами людей. Гарне місце – комплекс «Басейни у Мойша», є соляні басейни (великий прісний, два дитячі), за окрему плату альтанки, соляна кімната, сауни і хамам в закритому комплексі. Для більш дешевого відпочинку на озері є комплекси від 300 грн зі зручностями на вулиці, а від 500-600 грн – зі зручностями в номері + басейн тоді безкоштовно», – написав ZAXID.NET 34-річний Роман.

Як туди доїхати

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