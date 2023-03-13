Між Україною та США наростають розбіжності щодо ведення війни та варіантів її закінчення. Про це повідомило авторитетне американське видання Politico.

За даними журналістів, які поспілкувалися з 10-ма посадовцями, законодавцями та експертами, точки напруженості між Україною й США виникли стосовно підриву газопроводу «Північний потік», виснажливу оборона Бахмута, а також наміру України звільнити Крим.

Представники адміністрації президента США почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає так багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати її здатність до масштабного контрнаступу навесні.

Журналісти також посилаються на нещодавню публікацію видання The New York Times, яке з посилання на дані розвідки стверджувало, що проукраїнська група нібито причетна до підриву російських газопроводів «Північні потоки» восени 2022 року.

«Аналітики розвідки не вважають, що Зеленський або його помічники причетні до саботажу, але адміністрація Байдена дала зрозуміти Києву – так само, як і тоді, коли минулого року в результаті вибуху замінованого автомобіля в Москві загинула донька відомого російського націоналіста, що певні акти насильства за межами України не будуть терпимими», – пише Politico.

Двоє посадовців Білого дому на умовах анонімності розповіли виданню, що США надіслали найбільше зброї та обладнання на фронт, але Київ завжди з нетерпінням очікував наступних поставок. За словами посадовців, хоча більшість в адміністрації з розумінням ставилися до відчайдушного прагнення Києва захистити себе, нібито лунали нарікання на постійні прохання, а часом і на те, що президент Володимир Зеленський не виявляв належної вдячності.

Розбіжності між Україною й США існують і в питанні закінчення війни.

«Наполягання Зеленського на тому, що вся Україна, включно з Кримом, який перебуває під контролем Росії з 2014 року, має бути повернута до складу України до початку мирних переговорів, лише продовжить війну, вважають американські посадовці», – йдеться в публікації.