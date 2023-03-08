Резніков заперечив «український слід» у підриві російського газопроводу
Низка західних ЗМІ повідомила про причетність до вибуху на російських газопровода приватних осіб із України
Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву російських газопроводів у Балтійському морі. Про це він повідомив у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС, повідомляє «Європейської правди»
Напередодні західні видання з посиланням на джерела повідомили, що до підриву газопроводів «Північний потік – 2» причетні українці. Зокрема, авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які вважають, що за вибухом газопроводів у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких входять росіяни та українці.
А за даними ЗМІ, слідство в Німеччині нібито встановило, що судно, яке використовувалось для диверсії на російських газогонах, повʼязане з Україною.
8 березня Британське видання The Times повідомило, що західній розвідці впродовж кількох місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі, однак спеціально не розголошували його, аби не зашкодити Україні.
На ці публікації відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він заявив, що Україна не причетна до диверсій у Балтійському морі.
«Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність», – сказав він.
Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.
У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовини.
Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням. Згодом у «Газпромомі» повідомили, що пошкоджені підводні газопроводи законсервують, оскільки РФ не має планів щодо їх ремонту чи відновлення