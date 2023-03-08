Наприкінці вересня 2022 року північні газопроводи «Північний потік» були пошкодженні внаслідок вибуху

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву російських газопроводів у Балтійському морі. Про це він повідомив у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС, повідомляє «Європейської правди»

Напередодні західні видання з посиланням на джерела повідомили, що до підриву газопроводів «Північний потік – 2» причетні українці. Зокрема, авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які вважають, що за вибухом газопроводів у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких входять росіяни та українці.

А за даними ЗМІ, слідство в Німеччині нібито встановило, що судно, яке використовувалось для диверсії на російських газогонах, повʼязане з Україною.

8 березня Британське видання The Times повідомило, що західній розвідці впродовж кількох місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі, однак спеціально не розголошували його, аби не зашкодити Україні.

На ці публікації відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він заявив, що Україна не причетна до диверсій у Балтійському морі.

«Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність», – сказав він.

Нагадаємо, 27 вересня на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» стався витік газу. Компанія Nord Stream, оператор «Північного потоку», заявила про одночасне руйнування трьох ниток газопроводу.

У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовини.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік-1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням. Згодом у «Газпромомі» повідомили, що пошкоджені підводні газопроводи законсервують, оскільки РФ не має планів щодо їх ремонту чи відновлення