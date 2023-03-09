Міноборони США виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів Росії в Україні, зібраних американськими спецслужбами, оскільки побоюється створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За даними джерел газети, докази американської сторони стосуються розслідування головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, розпочатого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.

Йдеться, серед іншого, про матеріали про рішення російських чиновників навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати українських дітей з окупованої території.

Співрозмовники NYT стверджують, що 3 лютого Рада національної безпеки скликала засідання комітету керівників, щоб спробувати вирішити суперечку з обміном доказами, але міністр оборони Ллойд Остін укотре висловив заперечення.

Пентагон виступає проти співпраці з МКС, бо побоється створення прецеденту, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців.

Решта адміністрації Джо Байдена, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і міністерством юстиції, виступає за надання суду доказів. Сам Байден ще не ухвалив остаточного рішення, додають джерела NYT.

Як відомо, США не підписала Римський статут, на основі якого й запрацював Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може здійснювати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка є його учасницею.

Цю позицію в останні роки критикують деякі американські юристи, вказуючи, що інтерпретацію офіційного Вашингтона не поділяють у решті світу. Крім того, зазначають вони, Римський статут передбачає залучення МКС лише щодо країн без судових систем належного рівня, здатних розглядати міжнародні злочини, а США під цей критерій не підпадають.