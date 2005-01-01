Мобільний оператор продає телефони з кешбеком 20%

У 2018 році в Україні планують запустити 4G – мобільний інтернет нового покоління. І до цього варто підготуватися.

Мобільні оператори щороку звітують про стрімке зростання кількості смартфонів у їх мережах. Але не всі «розумні» телефони підтримують 4G.

Сучасний телефон з підтримкою 4G може стати відмінним подарунком на Новий рік. До новорічних свят найбільший мобільний оператор запустив у мережі своїх магазинів масштабні акції.

Якщо купувати смартфон у магазині Київстар або на сайті shop.kyivstar.ua до 31 січня, оператор поверне 20% від вартості девайса на мобільний рахунок абонента: якщо ви купите телефон за 6000 гривень, 1200 гривень підуть на рахунок, і ви зможете скористатися цими грошима на послуги мобільного оператора: абонентську плату, роумінг, дзвінки за кордон та інші послуги (окрім контент-послуг). Ці бонус можна нарахувати на один номер, або розділити між двома номерами зробивши таким чином подарунок друзям чи рідним. Для контрактних абонентів Київстар пропонує розстрочку на 20 місяців без комісії. При цьому оператор сплатить 2 останніх платежу розстрочки замість свого абонента.

Українці вже зараз активно користуються сучасними смартфонами, які підтримують не тільки 3G, але і 4G. Наприклад, у Київстар заявили, що 40% смартфонів у мережі мобільного оператора вже підтримують зв'язок четвертого покоління. Йдеться про мільйони українців. А напередодні новорічних свят – з'являється ще більше можливостей придбати сучасний смартфон на вигідних умовах.