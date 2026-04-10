У містечку є адаптовані будинки для людей з інвалідністю

У селі Чорногузи Вижницької громади відкрили модульне містечко для вимушених переселенців. Проєкт реалізували за підтримки італійського Червоного Хреста.

У Чернівецькій обласній раді розповіли, що містечко складається з 20 окремих будинків. 16 із них – стандартного типу, ще 4 – адаптовані для людей з інвалідністю. Окрім цього, облаштували дев’ять квартир для багатодітних родин.

У житло заселять насамперед родини військовослужбовців, людей з інвалідністю, а також дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з-поміж вимушених переселенців.

Проєкт фінансувався з фонду італійського Червоного Хреста. Частину грошей виділили з обласного бюджету Буковини та з місцевого бюджету Вижниці. У будинках є все необхідне для життя – меблі, побутова техніка, сонячні панелі та генератори. Родини проживатимуть тут безкоштовно, сплачуючи лише комунальні послуги.

Наразі у містечку завершують облаштування ще кількох будинків. Також планують встановити дитячий майданчик. За даними Вижницької міської ради, у громаді нині проживає понад 120 сімей переселенців.