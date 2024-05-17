Проект реалізовано за підтримки Червоного Хреста

У Великогаївській громаді біля Тернополя відкрили будинок для півсотні переселенців. В соціальному житлі люди зможуть протягом трьох років мешкати безкоштовно. Проект реалізували за підтримки Червоного Хреста. На ремонт та забезпечення усім необхідним витратили близько 14 млн грн.

Урочисте відкриття соціального житла відбулося 17 травня. Будинок для переселенців розташований в селі Козівка Великогаївської громади. Це колишня адміністративна будівля, ремонт в якій тривав понад 8 місяців. Загалом поселитися в будинку одночасно можуть 50 людей, повідомляє «Суспільне. Тернопіль». За словами голови громади Олега Кохмана, люди впродовж трьох років проживатимуть безкоштовно. Платити доведеться лише за комунальні послуги.

Загалом проект обійшовся в 14 мільйонів, 6 мільйонів 300 тисяч гривень виділили з бюджету Великогаївської громади. Решта фінансування – це гроші виділенні Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Хреста за фінансового сприяння Швейцарського Червоного Хреста.

Загалом в соціальному будинку є 16 блокових кімнат, із них 4 – для людей з інвалідністю. Також є 8 кухонь та санвузли. «Кожна кухня розрахована на 2 кімнати, на 2 сім’ї. Якщо сім’я велика, багатодітна, то може забрати повністю весь блок. Тобто володіти 2 кімнатами і однією кухнею. Будівля також розрахована на людей з інвалідністю. На першому поверсі є повністю обладнаний санвузол, там людина з інвалідністю може спокійно прийняти душ, сходити в туалет», – розповідає спеціалістка з комунікації обласної організації Товариства Червоного Хреста України Яна Безкоровайна.

Також для будинку придбали генератор та окремо побудували котельню, тож опалення може бути електричне або ж твердопаливне. Щоб оселитися в соціальному житлі переселенці повинні подати заявки на проживання через ЦНАП Великогаївської громади або на електрону пошту громади. Серед претендентів виберуть ті сім’ї, яким житло є найбільш необхідне. Загалом на Тернопільщині зареєстровано 69 тисяч переселенців.