У попередні роки на церкві відновили оздоблення вежі

На колишньому монастирі бенедиктинок на вулиці Вічевій у Львові тривають реставраційні роботи. Це вже шостий етап консерваційно-реставраційних робіт на вежі церкви Всіх Святих. У понеділок, 7 вересня, в Інституті Pоlоnіkа розповіли, які роботи заплановані на цей рік.

Під час цьогорічного етапу планують відреставрувати кам’яні елементи вікон, карнизи та металеві деталі, а також окремі фрагменти фасаду вежі. Метою реставрації є збереження автентичних елементів – каменю, архітектурних деталей та слідів давньої історії.

Над відновленням памʼятки впродовж кількох років працюють українські і польські реставратори під керівництвом Анни Кудзі (фото Фонду «Фундаменти культури»)

Проєкт реалізує Родинний союз Дідушицьких гербу Сас за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі. На роботи шостого етапу реставрації виділили 150,3 тис. злотих (1,8 млн грн).

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Вежа церкви Всіх Святих із характерною маньєристичним аттиком є одним із впізнаваних елементів львівської панорами. Впродовж кількох років цю пам’ятку поетапно відновлюють. Одним із символів результатів реставрації стало зображення оновленої вежі на львівських листівках.

Листівка із відновленими скульптурами монастирської вежі (фото Родинної спілки Дідушицьких)

Монастир бенедиктинок на Краківському передмісті Львова заснували у кінці XVI століття. Його вважають найдавнішим католицьким жіночим монастирем на території України, що входила до складу Речі Посполитої. Храм Всіх Святих почали будувати у 1597 році за проєктом архітектора Павла Римлянина. 1627 року там добудували вежу з багато оздобленим кам’яним аттиком. Це характерна пам’ятка львівського ренесансу і маньєризму.

Після Другої світової війни бенедиктинки виїхали зі Львова. Сьогодні в монастирському комплексі проживають сестри Студійського уставу УГКЦ. Також там працює школа святої Софії. Ансамбль церкви, монастирських келій і брами має статус пам’ятки архітектури національного значення.