Дантистку Інну Кравчук звинувачують у побитті дітей, яких вона лікувала

Підозрювану у побитті дітей рівненську дантистку Інну Кравчук позбавили ліцензії. Після цього лікарка не зможе займатися медичною практикою.

Як повідомили у вівторок, 27 липня, у Рівненській обласні прокуратурі, під час досудового розслідування з’ясувалося, що стоматологиня, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець і має власну клініку, порушила ліцензійні умови та стандарти медичної практики.

Своєю чергою Міністерство охорони здоров’я провело дві позапланові перевірки. Після першої лікарці дали час виправили виявлені порушення, однак, за даними прокуратури, вона їх не виправила. Тоді прокуратура ініціювала другу перевірку й, як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Рівненської обласної прокуратури, 15 липня МОЗ видало остаточний наказ про позбавлення ліцензії Інни Кравчук.

Нагадаємо, що власницю рівненської клініки дитячої стоматології Інну Кравчук, яка також є практикуючою лікаркою, звинуватили у насильстві до дітей. Про це стало відомо зі скарг матері постраждалої п’ятирічної пацієнтки. У дівчинки після візиту виявили садна і синці на шиї. Пізніше на дії цієї ж лікарки поскаржилась мама восьмирічної дівчинки, в якої після візиту виявили гнійну рану на губі.

18 лютого рівненській стоматологині повідомили про підозру за чотирма фактами насилля стосовно дітей. 22 лютого її відпустили під особисте зобов’язання. Також відомо, що жінка працювала без відповідної ліцензії. У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.